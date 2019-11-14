السيسي يصل القاهرة قادمًا من الامارات بعد زيارة استغرقت يومين

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

ومن جانبه منح الشيخ محمد بن زايد «وسام زايد» للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.