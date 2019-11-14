» إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلى

14 نوفمبر 2019 - 07:48 م

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق، يعاني من كدمة خفيفة في القدم أبعدته عن تدريبات الكرة، خلال مران الفريق أمس، الأربعاء.





وأضاف أن الجهاز الطبي سيطمئن على اللاعب، الذي يؤدي حاليًا برنامجًا تأهيليًا لمدة 48 ساعة؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.



