» إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلى

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق، يعاني من كدمة خفيفة في القدم أبعدته عن تدريبات الكرة، خلال مران الفريق أمس، الأربعاء.
وأضاف أن الجهاز الطبي سيطمئن على اللاعب، الذي يؤدي حاليًا برنامجًا تأهيليًا لمدة 48 ساعة؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن وليد سليمان أدى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، أمس الأربعاء، قبل خضوعه لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

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