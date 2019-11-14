الجهاد الإسلامي فرضت حظر التجوال على إسرائيل 3 أيام

14 نوفمبر 2019 - 08:01 م

هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالية، متهمًا إياه بمساعدة حركة "حماس".

وقال ليبرمان: إن نتنياهو يضحي بمصالح بلادنا الاستراتيجية، لصالح إنجاز قصير المدى، وما رأيناه هو تعاون وثيق مع حركة "حماس".

ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الخميس، عن لسان ليبرمان أن حركة "حماس" ستتحول إلى "حزب الله" خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يؤثر على أمن إسرائيل القومي.

وأكد ليبرمان أن نتنياهو ساعد حركة حماس على الاستقواء بنفسها، والذود عن نفسها، وتثبيت سلطتها في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، الخميس:

لقد رأينا أن منظمة إرهابية صغيرة [الجهاد الإسلامي] تحظر التجوال على إسرائيل، وتعطل حركتها، وتشلها.

وزاد ليبرمان على ذلك، بتشديده على ضرورة وجود خطة استراتيجية مستقبلية لمواجهة مثل هذه المنظمات "الإرهابية"، على حد وصفه.