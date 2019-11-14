سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية اليوم

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محمد فضل- متابعات

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تعاملات

سجل سعر صرف الدولار في البنوك المصرية تباينًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس آخر أيام عمل البنوك الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.07 جنيه للشراء

16.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.07 جنيه للشراء

16.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

16.06 جنيه للشراء

16.16 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

16.07 جنيه للشراء

16.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.07 جنيه للشراء

16.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

16.110 جنيه للشراء

16.2 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

16.08 جنيه للشراء

16.18 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى

16.08 جنيه للشراء

16.18 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

16.0728 جنيه للشراء

16.1728 جنيه للبيع


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