  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:46 م
بحث متقدم
المرحاض الذهبي

شرطة بريطانيا تلقي القبض على متهم بسرقة المرحاض الذهبي

البشير

القضاء السوداني يحسم تسليم "البشير" للجنائية الدولية

أرشيفية

«الروشتة الإلكترونية».. حملة جديدة لمواجهة أخطاء الصيدليات

أرشيفية

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

الجنيه والدولار

سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية اليوم

سرايا القدس

الجهاد الإسلامي فرضت حظر التجوال على إسرائيل 3 أيام

ترامب

القضاء الأمريكي يصدم ترامب بقرار يهدد مسيرته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًأ

نهر النيل

علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل

أمير قطر

شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد تسمم تلاميذ بني سويف

#

إصابة 60 تلميذًا بحالة تسمم ببنى سويف

#

أول تعليق من "عواد" على إصابته

#

أول تعليق من "السيسي" على تأخر تنفيذ "الأدنى للأجور"

الحكومة

بني سويف

تسممم طلاب

ردت مديرية الصحة ببني سويف على حادث تسمم 60 تلميذا بعد تناولهم وجبة مدرسية بقرية الجفادون بالفشن الابتدائية.

وأكد عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أنه فور الإبلاغ عن الحالات، انتقل برفقة قيادات مديرية الصحة إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتابع حميدة، أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي"، وما يستلزم من إجراء فحوصات وتحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب.

وعن نتائج الفحوصات ، أكد وكيل الوزارة، أن الحالات عبارة عن تلبك معوي، وليس تسممًا غذائيًا، مشيرًا إلى أن العشرات من أولياء الأمور يتوافدون بصحبة أبنائهم إلى المستشفيات والوحدات الصحية، فور انتشار الخبر.

وأضاف: تم أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائية، التي تم تناولها اليوم، وتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية، بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.

وأوضح "حميدة" أنه سيتم خروج التلاميذ المصابين خلال ساعة أو ساعتين لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة، التي تقوم بها مديرية الصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ، مضيفًا أنه تم إرسال عينات من الوجبات تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها، وذلك لمزيد من الاطمئنان وتحديد السبب الفعلي.

وكان قد أصيب 60 تلميذًا باشتباه في تسمم غذائي، بسبب تناول الوجبة المدرسية في مركز الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي بوصول 60 تلميذًا إلى المستشفى مصابين باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلاميذ، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المنتخب الأولمبي يهزم الكاميرون ويتصدر مجموعته
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» مدرسة ثانوي تغتصب طالبًا داخل منزلها
» حقيقة خبر "بي بي سي" عن وفاة "ذا روك" أثناء تصوير مشهد أكشن
» 10أحلام مرعبة للإنسان.. من الخنق إلى تساقط الأسنان.. ما تفسيرها؟
» تصفيات أفريقيا.. تعادل مخيب لمنتخب مصر أمام كينيا
» إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلى
» تخفي إصابتها بالعمى عن أهلها لمدة 38 عامًا.. كيف فعلتها؟
» نهر يتحول إلى اللون الأحمر بسبب ذبح 47 ألف خنزير
» حبس المتحدث السابق باسم «تمرد» بتهمة حيازة مخدرات
» وديًا.. الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه