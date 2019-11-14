» مدرسة ثانوي تغتصب طالبًا داخل منزلها

14 نوفمبر 2019 - 09:18 م

تواجه معلمة في إحدى المدارس الأمريكية، تهمة الاعتداء جنسيًا على أحد طلابها.

ووجهت إلى أوليفيا هويرتا (23 عامًا)، تهمة اغتصاب الطالب المراهق، وقتما كان يدرس في مدرسة "سام ريبورن" الثانوية في "باسادينا" بولاية تكساس في مارس 2018.

ويقول الطالب الضحية: إن المعلمة اصطحبته بعد الخروج من المدرسة إلى منزل والديها قبل الاعتداء عليه.

واعترفت "هويرتا" بالاعتداء الجنسي على الصبي، وفقًا لما نقلته صحيفة "هيوستن كرونيكل" عن وثائق المحكمة.

تضمنت الرسائل الهاتفية، التي حصل عليها رجال الشرطة نصًا كتبه الطالب الضحية، جاء فيه: "أتذكر اليوم الذي اغتصبتني فيه"، وفق ما ورد في التحقيق.

واستخدمت المعلمة تطبيق "سنا بشات" للاتصال بالفتى الذي لم يكشف عن اسمه.

مثلت المعلمة أمام المحكمة في مقاطعة هاريس الخميس الماضي، حيث اتهمت بجنايتين من الدرجة الثانية، أحدهما الاعتداء الجنسي على طفل.

وأفرج عنها بكفالة بقيمة 20 ألف دولار قبل أن تمثل أمام المحكمة لمحاكمتها، التي لم تحدد بعد. كما أمرها القاضي بالابتعاد عن الضحية

وتم إبعاد المعلمة المتهة من مدرسة باسادينا.. وقالت السلطة المحلية في بيان صحفي: "تم إبعاد الشخص المتهم على الفور من المدرسة". وأضافت: "أخطرت المقاطعة وكالة التعليم في تكساس وفقًا لما يقتضيه القانون".