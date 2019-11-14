  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:46 م
بحث متقدم
المرحاض الذهبي

شرطة بريطانيا تلقي القبض على متهم بسرقة المرحاض الذهبي

البشير

القضاء السوداني يحسم تسليم "البشير" للجنائية الدولية

أرشيفية

«الروشتة الإلكترونية».. حملة جديدة لمواجهة أخطاء الصيدليات

أرشيفية

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

الجنيه والدولار

سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية اليوم

سرايا القدس

الجهاد الإسلامي فرضت حظر التجوال على إسرائيل 3 أيام

ترامب

القضاء الأمريكي يصدم ترامب بقرار يهدد مسيرته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًأ

نهر النيل

علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل

أمير قطر

شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

«قلة حيلة».. تعليق مثير للجدل من نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب

الصفحة الأخيرة

الفنان نبيل الحلفاوي
الفنان نبيل الحلفاوي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

#

تعليق صادم من أقارب هيثم زكى على عدم استلامهم جثمانه

#

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مؤتمر نادى الزمالك

#

عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

المنتخب الأوليمبي

نبيل الحلفاوي

منتخب مصر

وصف الفنان نبيل الحلفاوي، الأداء السيئ، الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني أمام منتخب كينيا، في المباراة التي انتهت منذ قليل بتعادل المنتخبين بهدف لمثله على ملعب برج العرب، بأنه قلة حيلة.

وكتب "الحلفاوي" تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: "في كلمتين.. تحس طول الوقت بقلة الحيلة".

وكان المنتخب الوطني الأول تعادل مع منتخب كينيا بهدف لمثله على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في أولى جولات تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المنتخب الأولمبي يهزم الكاميرون ويتصدر مجموعته
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» مدرسة ثانوي تغتصب طالبًا داخل منزلها
» حقيقة خبر "بي بي سي" عن وفاة "ذا روك" أثناء تصوير مشهد أكشن
» 10أحلام مرعبة للإنسان.. من الخنق إلى تساقط الأسنان.. ما تفسيرها؟
» تصفيات أفريقيا.. تعادل مخيب لمنتخب مصر أمام كينيا
» إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلى
» تخفي إصابتها بالعمى عن أهلها لمدة 38 عامًا.. كيف فعلتها؟
» نهر يتحول إلى اللون الأحمر بسبب ذبح 47 ألف خنزير
» حبس المتحدث السابق باسم «تمرد» بتهمة حيازة مخدرات
» وديًا.. الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه