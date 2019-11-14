شرطة بريطانيا تلقي القبض على متهم بسرقة المرحاض الذهبي

14 نوفمبر 2019 - 09:52 م

ألقت الشرطة البريطانية على المشتبه بسرقته مرحاض من الذهب الصلب بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني، من قصر "بلينهايم" قبل شهرين.

وأعلنت شرطة "تايمز فالي" اليوم اعتقال رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من لندن، للاشتباه في علاقته بسرقة المرحاض.

ولم يتم العثور على الحمام منذ سرقته في منتصف سبتمبر الماضي، وسط مخاوف من أن يذيبه اللصوص.

وكشفت الشرطة في وقت سابق، أن اللصوص استخدموا سيارتين على الأقل لسرقة المرحاض، الذي صمم بواسطة الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، وكان جزءًا من معرض فني له.

ولم يعثر على المرحاض، الذي يحمل اسم "أمريكا".

وكانت الشرطة اعتقلت في أعقاب الواقعة رجلاً يبلغ من العمر 66 عامًا يعتقد أنه على علاقة بالسرقة.. كما تم اعتقال أربعة آخرين بينهم وامرأة تبلغ من العمر 36 عامًا، للاشتباه في علاقتهم بعملية السرقة.. لكن تم الإفراج عن المشتبه فيهم الخمسة على ذمة التحقيق.

وقالت الشرطة: "اعتقل رجل من لندن يبلغ من العمر 35 عامًا هذا الصباح للاشتباه في تعامله مع البضائع المسروقة ولا يزال محتجزًا لدى الشرطة".

وأضافت: "الاعتقال يتعلق بالحادث الذي وقع في 14 سبتمبر، عندما سُرق مرحاض ذهبي من قصر بلينهايم".

ويعود تاريخ قصر بلينهايم إلى القرن الثامن عشر، وهو أحد المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي ومسقط رأس رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرشل.

تم بناء القصر، بين عام 1705 و1722 وتم تعيينه كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 1987. وتم إغلاقه حاليًا بينما تستمر التحقيقات.