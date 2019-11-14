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المنتخب الأولمبي يهزم الكاميرون ويتصدر مجموعته

الرياضة

المنتخب الاولمبى
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المنتخب الأولمبي

المصريون

الكاميرون

واصل المنتخب الأولمبي انتصاراته في بطولة إفريقيا تحت نحت 23 عامًا بعد الفوز علي الكاميرون بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات المجموعة الاولي .

بتلك النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المجموعة الاولي برصيد 9 نقاط ، بعدما حقق الفوز علي كل من مالي وغانا والكاميرون .

أحرز هدفي الفراعنة الصغار مصطفي محمد في الدقيقتين 28 و 50 بينما احرز منتخب الكاميرون هدفه الوحيد في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

بهذة النتيجة يتصدر المنتخب الوطني مجموعته ، ويتصدر مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف أحرزها في 3 مباريات .

 انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 ، بعدما احرز مصطفي محمد الهدف الأول من عرضية كريم العراقي في الدقيقة 28 ، واحرز ايريك هدف الكاميرون في الدقيقة 39 ، وسيطر لاعبو الفراعنة علي مجريات الشوط كاملا .

الشوط الثاني بدأ بنشاط من لاعبي المنتخب الأولمبي، ونجح مصطفي محمد في احراز هدف الفوز في الدقيقة 50 من رأسية رائعة، ويهدأ لاعبو الفراعنة حفاظا علي الفوز، وينشط لاعبو الكاميرون املا في احراز هدف التعادل، الا ان دفاع الفراعنة وتألق محمد صبحي حارس المرمي منعا الكاميرون من احراز هدف التعادل، ليتأهل المنتخب الوطني كأول المجموعة .


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