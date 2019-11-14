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هولندا.. 3 مساجد تتعرض لتهديدات من مجهولين

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الأمن في هولندا
الأمن في هولندا

المصريون ووكالات

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تعرضت 3 مساجد في هولندا، لتهديدات وعبارات مسيئة للمسلمين، عبر رسائل ورقية أرسلت لها من قبل مجهولين.
ووفقا لصحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية، الخميس، تلقى مسجد أيوب سلطان، في مدينة "زايست"، وآخران في مدينتي "أوسترهاوت" و"فليسينجين"، رسائل ورقية مكتوبا عليها كلمة "إسلام"، مرفقة بصورة لشخص معلق على حبل مشنقة.
وأضافت الصحيفة، أن المساجد الثلاثة تلقت رسائل من نفس المحتوى، الجمعة الماضي، دون أن تحتوي على طابع بريدي، إلا أنها أرسلت من مكان واحد، وكتب على اسم مرسلها كلمة "ارحلوا".
وأشارت إلى أن مديري المساجد قدموا شكوى إلى الشرطة حول الحادث.
الجدير بالذكر، أنه تم تسجيل 908 حالات إسلاموفوبيا في ألمانيا، و664 في بولندا، و364 في هولندا، و256 في النمسا، و121 في فرنسا، فضلا عن 56 في الدنمارك، و36 في بلجيكا خلال عام 2017، وفقا لتقرير مركز "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. -

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