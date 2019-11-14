وزير خارجية السعودية يبحث مع بومبيو المستجدات الإقليمية

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شرطة بريطانيا تلقي القبض على متهم بسرقة المرحاض الذهبي
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سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية اليوم
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علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل
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