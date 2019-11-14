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ناقد رياضي يكشف السبب الحقيقي لتعادل المنتخب الأول

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

المصريون ـ متابعات

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أعرب إيهاب الخطيب، الناقد الرياضي، عن استيائه الشديد من أداء لاعبي منتخب مصر أمام نظيره الكيني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.
وأوضح أن نتيجة المباراة تُعد سلبية وأشبه بالهزيمة للمنتخب، ولكن في الوقت ذاته لا يجب القسوة على حسام البدري المدير الفني للمنتخب.
وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن البدري تولى قيادة الفريق في توقيت غاية الصعوبة، ولم يستطع إجراء مباريات ودية سوى مباراتين فقط، ولم يُحقق المطلوب فيهما.
وأشار الناقد الرياضي، إلى أن منتخب مصر ليس مُكتملا الآن وسيكتمل الفترة المقبلة وسيظهر بشكل مميز عقب عودة العناصر القيادية فيه مرة أخرى بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت سن الـ 23 عامًا.
وتابع :" الأزمة مش في التأهل، إحنا هنتأهل ان شاء الله، الأزمة عندنا أن الشعب ذواق لكرة القدم، عاوزين أداء ونتيجة معا، هناك أخطاء في التغيرات حدثت، ولكن حسام البدري سيصوب أخطاءه الفترة المقبلة وسيتداركها".


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