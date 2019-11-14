» تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي و"بن زايد"

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تفاصيل اجتماع «السيسي» ووزيري الخارجية والدولة الإماراتيين

أشاد الكاتب الإماراتي حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الإتحاد، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات والشراكة التي وصفها قادة الدولتين بأنها علاقة أخوية تتجاوز أي مصالح حيث أنها تتركز على عدة محاور أهمها الشأن الاقتصادي ومكافحة الإرهاب والوقوف ضد التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية.
وأضاف "الكعبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الشيخ زايد كان قد أوصى أبنائه وشعب الإمارات بمصر العظيمة والجميع في الإمارات يسير على هذا النهج بنفس المحبة والشراكة.
وأشار الكاتب الإماراتي، إلى أن حجم الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى الرؤساء تؤكد الشراكة الاستراتيجية بمفهومها من خلال الرغبة الصادقة للوقوف معا لتحقيق المزيد من الاستقرار في كافة المجالات بين الشعبين الشقيقين.
وأوضح أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وسام زايد"، والذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



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