الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ما زالت قائمة، وهى أمطار من خفيفة إلى متوسطة.
وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أنه سيكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من يوم السبت، حيث تكون فرص الأمطار خفيفة فقط على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحري، وتنحصر على حلايب وشلاتين.
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فترة التقلبات لا تلتزم بملابس ثابتة، ولذلك من الضروري متابعة نشرات الأحوال الجوية يوميًا.



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