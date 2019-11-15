بوتين:أنهينا مهمتنا في سوريا

أكد الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين، مساهمة بلاده بجانب الولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب في سوريا،حيث تم تحرير 90 % من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، لافتًا إلى أن بلاده قامت بتنفيذ جميع مهامها.

قال بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة بريكس "بعد أن بدأت روسيا بتنفيذ تدابير نشطة لدعم الحكومة الشرعية في دمشق، تم تحرير نحو 90 في المئة من الأراضي من الإرهابيين".

وتابع: "فيما يتعلق بمساهمة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في سوريا. هناك مساهمة. يجب الاعتراف بذلك والتحدث عن ذلك بشكل مباشر. وعلى وجه الخصوص مساهمة الرئيس ترامب".

وأشار الرئيس إلى أن هذه الأراضي عادت لسيطرة الحكومة السورية، "هذا ما كنا نهدف إليه، لقد نجحنا في تنفيذ ذلك".

وأعرب بوتين عن أمله بأن اللجنة الدستورية السورية ستنجح بتهدئة الوضع وتحسين علاقات دمشق والمعارضة

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