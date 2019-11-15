ماذا قال «آل الشيخ» لـ«ميسي» عن محمد صلاح؟

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ميسي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على استقبال ليونيل ميسي، نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، بعد وصوله الرياض ضمن بعثة التانجو الذي سيلاقي نظيره البرازيلي في مباراة ودية اليوم الجمعة.

ونشر الناشط الكوميدي مصطفى البنا، الشهير بـ "سعفان"، والمقرب من "تركي آل الشيخ"، فيديو آخر يجمعه بليونيل ميسي، متحدثًا خلاله عن مباراتي المنتخب الوطني الأول والأوليمبي اليوم، قائلًا: "لماذا اللاعبين لم يقدموا الآداء المعهود رفقة الكابتن حسام البدري مثلما يفعل أبناء الكابتن شوقي غريب في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا".

وانتقل للحديث مع ميسي، قائلًا: "نجم الكرة، محمد صلاح "الملك المصري"، نحن نحبك ولا يوجد شئ اسمه الجسد لا يرحم".

وقال "آل الشيخ" عبر فيديو آخر نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي :”أهلا بك فى المملكة العربية السعودية، أتمنى أن ألتقى بك السنة القادمة مع فريق الماريا فى مواجهة برشلونة.. كيف ترى المملكة الآن والتغيرات التى تمت فيها الآن.. قبل 5 سنوات أشياء كثيرة تغيرت”.

وتابع:”الأمير محمد بن سلمان ولى العهد وضع السعودية فى دائرة الضوء والاهتمام.. هو يبنى الآن سعودية جديدة.. ونحن الآن نأتى من الخلف لنظهر فى المقدمة ونكون فى مصاف الدول الأمامية”.

وأكمل:”نحن لدينا علاقات جيدة مع الأرجنتين وفريق الارجنيتن.. لعب معنا باتيسوتوتا في مواجهة المنتخب السعودي".

وأوضح: "المنتخب السعودي الآن يحظى بمكانة جيدة في قائمة منتخبات آسيا لكرة القدم".

واختتم حديثه قائلا:”نتمنى أن يفوز فريق الهلال السعودي العام المقبل فى مواجهة الفريق الياباني على كأس أسيا وعلى إن شاء الله، ونحن نتعلم من فريق الارجنتين ومدربه هنا فى المنتخب السعودى”.

ونشر "آل الشيخ" صورا خاصة تجمعه بالنجم الأرجنتيني، خلال جلسة خاصة تخللها حديثا عن الدوري الإسباني، خاصة أن آل الشيخ يمتلك نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".


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