" لا يري"..مفاجأة مدوية تكشفها أرملة "النعماني "في ذكري وفاته

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الشهيد العميد ساطع النعماني
الشهيد العميد ساطع النعماني

إيمان هاني

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شهيد

تن

راى عام

عمرو عبدالحميد

ساطع النعمانى

روت أرملة الشهيد العميد ساطع النعماني بعضا من معاناته بعد إصابته خلال أيامه الأخيرة قبل وفاته قائلة :" ساطع كان بيبذل كل جهد عشان يحسسنا إنه انسان طبيعي مش ناقصه حاجة عشان منزعلش أنا و إبنه ".

و أضافت أرملة الشهيد خلال تقرير تليفزيوني عرضته برنامج" رأي عام " المذاع عبر فضائية " تن " و يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد ، :" بعد وفاته اكتشفت إن ساطع كان أعمي ما بيشفش ".

و تابعت باكية ،:" أنا فاكرة أول لقاء بين ساطع و ياسين بعد العملية ياسين اترمي في حضن أبوه و عرفه رغم تغيير شكله بالكامل مكنش في إيدي غير إني أعيط علي الاتنين جوزي و إبني ".

 و عن الهدية التي أعطاها الشهيد للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل وفاته قالت ،:" ساطع أعطي للرئيس سلسلة و قال له دي سلسلة من راجل بيحب مصر لرئيس بيعشق تراب مصر ".

و تحل اليوم الذكر الأولي لاستشهاد العميد ساطع النعماني ".

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