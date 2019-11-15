الكونجرس يكشف فضائح جديدة لـ" ترامب"

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متابعات - أمينة عبد العال

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كشفت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي عن اعترافات للرئيس دونالد ترامب بقيامه بأفعال ترقي إلي الرشوة في فضيحة أوكرانيا في سياق التحقيق الذي يتبناه الديمقراطيون لمحاكمة ترامب.

في سياق متصل أشارت بيلوسي في مؤتمر صحفي إلي أن الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني لتحقيق مزيف في الانتخابات ، لافتة إلي أن هذا ما صرح به "ترامب".

جدير بالذكر أن الديمقراطيون حققوا في إذا ما كان ترامب أساء استغلال سلطان منصبه في حجب المساعدات الأمنية إلي أوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار للضغط عليها لإجراء تحقيقات لصالحه.


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