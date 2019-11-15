15 نوفمبر 2019 - 10:01 ص

كشف الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم، اليوم الجمعة، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2019.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن القطري أكرم عفيف ينافس الإيراني على رضا بيرانوند حارس منتخب إيران وتومواكي ماكينو مدافع منتخب اليابان، وسيعلن عن الفائز في الحفل الذي سيقام في الثاني من ديسمبر المقبل في هونج كونج.

ولعب أكرم عفيف البالغ من العمر 22 عامًا، والمعار من فياريال إلى السد القطري، دورًا مهمًا في قيادة فريقه إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”عفيف ربما أحد أبرز المواهب الصاعدة وخطف الأضواء في كأس آسيا 2019 في الإمارات عندما صنع 10 أهداف وهو الأكثر في تاريخ البطولة“.

في حين قاد ماكينو المنتخب الياباني إلى بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة، كما ساهم في حفاظ فريقه أوراوا رد دياموندز على شباكه نظيفة في 6 مباريات في طريقه إلى نهائي دوري الأبطال ضد الهلال السعودي.

وحصل العرب على جائزة أفضل لاعب في آسيا 14 مرة، بواقع 8 مرات للاعبين السعوديين، ومرتين للاعبين إماراتيين، ومرتين للاعبين قطريين، ومرة للاعب سوري، ومرة للاعب عراقي.

ويتنافس تسويوشي أوتسوكي مدرب أوراوا وجو أويوا مدرب كاشيما أنتلرز وتشونج جونج-يونج مدرب منتخب كوريا الجنوبية تحت 20 عامًا على جائزة أفضل مدرب هذا العام.