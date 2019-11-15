شقيق هيثم زكي يكشف معلومات صادمة عن شقيقه الراحل

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وفاة

أحمد زكي

أون إي

هيثم زكي

رامي عز الدين

غضب رامي عز الدين شقيق الفنان الراحل هيثم زكي من والدته ، من الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن وفاة شقيقه بسبب الوحدة و التي عززها عدم وجود أحد من ذويه لاستلام جثمانه ، قائلا :" هيثم هو اللي كان حابب يكون لوحده هو اللي كان عايز كدا".

 و أضاف عز الدين خلال حواره لفضائية "أون إي" ، قائلا :" هيثم في أيامه الأخيرة عاش لوحده عشان يحدد مستقبله لأنه كان بيفكر يسيب التمثيل و يسافر للعمل في بريطانيا ، بسبب المقارنات التي كان يبديها الجمهور بينه وبين والده الفنان أحمد زكي ".

 و تابع : أنا انقطعت عن أخي فترة 4 سنوات مكناش بنشوف بعض فيها خالص لأني عايش في لندن ووالدي كان عايز ياخد هيثم معانا ، معقبا :" جدتي هي اللي ربتني أنا و هيثم ، لكن هيثم كان متعلق بأبوه جدا و كان بيقوله "دادي".

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