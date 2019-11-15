شقيق هيثم زكي يكشف معلومات صادمة عن شقيقه الراحل

15 نوفمبر 2019 - 10:04 ص

غضب رامي عز الدين شقيق الفنان الراحل هيثم زكي من والدته ، من الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن وفاة شقيقه بسبب الوحدة و التي عززها عدم وجود أحد من ذويه لاستلام جثمانه ، قائلا :" هيثم هو اللي كان حابب يكون لوحده هو اللي كان عايز كدا".



و أضاف عز الدين خلال حواره لفضائية "أون إي" ، قائلا :" هيثم في أيامه الأخيرة عاش لوحده عشان يحدد مستقبله لأنه كان بيفكر يسيب التمثيل و يسافر للعمل في بريطانيا ، بسبب المقارنات التي كان يبديها الجمهور بينه وبين والده الفنان أحمد زكي ".



و تابع : أنا انقطعت عن أخي فترة 4 سنوات مكناش بنشوف بعض فيها خالص لأني عايش في لندن ووالدي كان عايز ياخد هيثم معانا ، معقبا :" جدتي هي اللي ربتني أنا و هيثم ، لكن هيثم كان متعلق بأبوه جدا و كان بيقوله "دادي".

