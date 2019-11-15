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إجراء تحليل DNA لجثث متفحمة بحريق إيتاي البارود

قضايا وحوادث

حريق إيتاي البارود
حريق إيتاي البارود

عبد القادر وحيد

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DNA

النيابة

إيتاي البارود

الجثث

قررت نيابة إيتاي البارود الجزئية برئاسة المستشار أسامة فودة إجراء تحليل dna لخمس جثث متفحمة من ضحايا  حريق إيتاي البارود، حيث لم يتم التعرف على هويتهم.

كما قررت النيابة أيضا تشكيل لجنة من مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي لحصر الخسائر للأضرار التي لحقت بالأهالي.

يأتي هذا خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار أسامة ربيع النائب العام لنيابات جنوب دمنهور، في حادث حريق قرية المواسير بالبحيرة.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص، وإصابة  16 آخرين جراء تسرب مواد بترولية إلى ترعة القرية.

                  


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