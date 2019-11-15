الجندي: هنبطل نصلي الفجر

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خالد الجندي

دي إم سي

الكلاب الضالة

استنكر الشيخ خالد الجندي انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع المصرية قائلا :" نص البلد بطل يصلي الفجر بسبب الكلاب بسبب الهبش اللي بنتهبش منهم في الشارع ".

و أضاف الجندي خلال برنامجه " لعلهم يقفهون" المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، :" تعرضت لعقر كلب و بنطلوني اتقطع ،معقبا :" نص بناطيلي اتقطع بسبب الكلاب " .

و طالب الجندي الدولة ببناء معسكرات للكلاب الضالة بعيدا عن السكان قائلا :" جميل تأكّل كلب جعان في الشارع بس أنت كدا سبب في تكاثر الكلاب هي سلامة الإنسان أفضل من الحيوان متأكلش كلب و تعاقب ساكن ، لازم الكلاب الضالة نلاقيلها حل ".

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