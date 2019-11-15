حقيقة زيادة القيمة الإيجارية.. "الوزراء" يرد

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مركز معلومات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجًا بمحافظة القاهرة ، كما نفى ما أثير حول إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية بشكل تدريجي، ونفى أيضا ما تداول حول بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأصدر المركز انفوجراف وفيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية بهدف توضيح الحقيقة من هذه الموضوعات.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 8 حتى 15 نوفمبر 2019 ‏):

كما نفى المركز ما تداول حول تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات، ونفى ما أثير حول تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات، كما نفي ما تردد حول زيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد، ونفى ما أثير حول انتشار حشرات ناقلة للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية، كما نفى ما تداول حول دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد.

ونفي المركز ما أثير حول تصدير دواجن مصرية فاسدة إلى الخارج، ونفى أيضا ما تردد حول استيراد شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، كما نفى ما تداول حول بناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة، ونفي المركز ما تردد حول اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج كما أكد أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية بمياه النيل بمحافظة أسوان.


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