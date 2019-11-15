» احذر.. الأرق يسبب هذه الأمراض

15 نوفمبر 2019 - 01:14 م

حذرت دراسة جديدة من الأمراض التي يسببها الأرق أو النوم المتقطع والتي قد تعرض الإنسان للإصابة بنوبة قلبية أو قد تصل إلي سكتة دماغية.

وأعلنت الدراسة التي شملت 487 ألف شخص تبدأ أعمارهم من 51 عام ولم يكن يعاني أي منهم من أي مشاكل في القلب أو الجلطات الدماغية والتي أجريت في الصين علي 10 سنوات، أن هناك حوالي 13 ألف شخص إصابة بالسكتة الدماغية والأزمة القلبية وأمراض أخري.

وأضافت الدراسة أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض الأرق وهي "صعوبة النوم أو النوم المتقطع أو الاستيقاظ المبكر"، أكثر عرضة بـ 18% للإصابة بهذه الأمراض.

وأوضحت الدراسة أن 11% من المشاركين واجهوا صعوبة في النوم، 10% كانوا يستيقظون في وقت مبكر ، 2% واجهوا صعوبة في التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم.