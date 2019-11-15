  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:34 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

فيديو صادم لـ"رونالدو" مع إحدى معجباته

تركي آل شيخ

سر تلميح "آل الشيخ" بغلق هاتفه المحمول

المرشح لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة"جو بايدن"

توجيه ألفاظ خارجة لـ"بايدن".. ما الأمر

يسري عزام

داعية إسلامي : ما يفعله الرئيس من " شيم الصالحين"

أنباء عن تعيين حسام البدري مدربًا للأهلى

ضربة موجعة لـ "البدرى" قبل مواجهة جزر القمر

علاء مبارك

علاء مبارك يحذر من هذا الأمر

مقطع من الفيديو

بالفيديو.. خطف مسئول كبير بوزارة الداخلية في بغداد

شوبير

تعليق صادم من "شوبير" على تعادل الفراعنة وكينيا

عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة

عميد دار العلوم : الكلية رجعت لريادتها بعد اختطاف 70 عاما

الاعتداء على وزيرة في لندن

شاهد.. ضرب وزيرة وطرحها أرضا في عاصمة أوربية

تعليق صادم من "شوبير" على تعادل الفراعنة وكينيا

الرياضة

شوبير
شوبير

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من أقارب هيثم زكى على عدم استلامهم جثمانه

#

تعليق صادم من جورج قرداحى على أزمته مع ريهام سعيد

#

تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

#

تعليق صادم من محمد رمضان على سجوده عاريًا

شوبير

ملعب اون

تعادل منتخب

علق الإعلامي الكبير ولاعب الأهلى السابق أحمد شوبير، على تعادل المنتحب أمام كينيا بهدف لكل منهم فى افتتاح مشوار تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وقال شوبير"، عبر برنامجه "ملعب on "، "العيال كبرت.. والرجالة عجزت".

وجاء تعليق شوبير بهذه الطريقة مشيرا إلى المستوى المميز للمنتخب الأوليمبى، والذي نجح في الفوز على الكاميرون بنتيجة 2 -1 فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات الكان الإفريقي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» النواب تقدم الشكر للرئيس لإدراج منطقة المثلث ضمن الاستزراع السمكي
» حيلة كويتية تفقد سيدة سعودية رصيدها في البنك
» ارتفاع أسعار البنزين في إيران وتقنين نصيب الفرد
» احذر.. الأرق يسبب هذه الأمراض
» البنك الأهلي يخفض الفوائد علي هذه الشهادات
» الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة خلال ساعات
» أول صفقات الزمالك الشتوية
» مايا دياب تتحدث عن تجربتها في موسم الرياض
» "صلاح" ينشر صورًا جديدة لمداعبة الأطفال
» نادرة.. غزال بثلاث قرون.. مرة في المليون
» بعثة "الفراعنة" تطير لـ "جزر القمر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه