» ارتفاع أسعار البنزين في إيران وتقنين نصيب الفرد

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إيران

النفط

البنزين

 قننت السلطات الإيرانية نصيب الفرد من البنزين ليصل إلي 60 لتر شهريا وأي مشتريات أضافية تحسب بـ 30 ألف ريال للتر، كما ارتفع سعر لتر البنزين العادي إلي 15 ألف ريال بعد أن كان سعر اللتر 10 آلاف ريال.

يرجع ذلك القرار إلي حاجة إيران إلي سيولة نقدية، لتغطية الاحتياجات العاجلة لـ 18 مليون أسرة فقيرة وتأمين المساعدات لأكثر من 60 مليون إيراني، خاصة بعد الدعوة التي وجهها الرئيس الإيراني الثلاثاء الماضي لزيادة الضرائب علي الشركات والمواطنين، لتعويض العجز الناجم عن حظر صادرات النفط الإيراني، حسبما نشرت الصحف المحلية


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