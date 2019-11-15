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حيلة كويتية تفقد سيدة سعودية رصيدها في البنك

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بطاقة مصرفية
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متابعات - أمينة عبد العال

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#اخبار السعودية

بطاقة مصرفية

فقدت سعودية تقيم في الكويت رصيدها في البنك بعد أن تعرضت لحيلة من نصاب ، قام بمراسلتها من رقم كويتي، تفيد بأن بطاقتها المصرفية قد تم حظرها ، وعليها تحديث بياناتها من خلال رقم تم مرفق بالرسالة.

وعندما استجابت للرسالة وهاتفت الرقم الموجود بالرسالة طلب منها الرقم السري وبيانات البطاقة، وبالفعل أبلغته بها، وعندما ذهبت للتأكد من بطاقتها عادت للعمل وجدت أن رصيدها"490"دينارا قد اختفي، وعندها اكتشفت أن بطاقتها لم تكن موقوفة وتوجهت للشرطة لعمل محضر، وتم تسجيل القضية وجاري البحث عن المحتال.


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