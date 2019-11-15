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"برلمانى" يقدم الشكر للرئيس لإدراج منطقة المثلث ضمن الاستزراع السمكي

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

متابعات - أمينة عبد العال

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النواب

بورسعيد

الرئيس السيسي

تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بالشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إدراج منطقة المثلث جنوب بورسعيد ضمن مناطق الاستزراع السمكي الخاضع لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتي يجوز فيها إقامة مزارع سمكية على مساحة أكثر من 30 الف فدان، وذلك بالنيابة عن أهالي منطقة المثلث.

وقال "وهدان" في تصريح صحفي له، إن هذا القرار يحافظ على  أكثر من 16 ألف نسمه في بورسعيد، ويساعد بشكل كبير على زيادة إنتاج المحافظة من الأسماك وهو ما يعود بشكل كبير  دعم ا?نتاج في الاستزراع السمكي بمصر .

وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن منطقة المثلث بجنوب بورسعيد  تعد أكبر منطقة لإنتاج السمك البلطي والذي يعد غذاء الشعب المصري ووجبة أساسية في كل بيت مصري.


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