"الصفدي" يوافق رسميًا علي رئاسة الحكومة اللبنانية

15 نوفمبر 2019 - 02:51 م

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن موافقة وزير المالية السابق محمد الصفدي، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وستبدأ المشاورات الاثنين القادم حسب الصحافة المحلية.

علي الجانب الآخر لم يلق ذلك الاختيار الترحيب من قبل المتظاهرين وتداولوا علي مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم وسخريتهم من هذا الاختيار، مطالبين بإسقاط كل القيادات السابقة.

جدير بالذكر أن مناقشات دار مساء أمس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل وحزب الله باختيار الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة.