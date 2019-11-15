ارتفاع ضحايا حريق «إيتاي البارود» لـ 8 أشخاص

ارتفعت أعداد الوفيات في حريق خط أنابيب البترول المار بقرية المواسير بمركز إيتاى البارود، بعد وفاة أحد المصابين بمستشفى كفر الدوار، ويدعى علاء على مسعد 20 سنة، والذي كان محتجزًا في عناية الحروق بالمستشفى نتيجة إصابته بحروق بالطرفين السفليين والصدر والبطن، وبالتالي فإن عدد الضحايا وصل إلى 8 أشخاص.

وألقت أجهزة الأمن في محافظة البحيرة، القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود.

وقال اللواء هشام اَمنة، محافظ البحيرة، إن المتسبب في الحريق هو متهم حاول سرقة خط أنابيب البترول بمنطقة عزبة المواسير.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتهم متحفظ عليه لدى الشرطة حاليًا، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق، ولم تتسلل النيران للمنازل.

ولفت إلى أن المتهم تسبب في فتحة بالخط عن عمد، وحاول عدد من سائقي الـ"توك توك" سرقة البنزين قبل أن يشتعل الخط.

وكانت عزبة المواسير التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود شهدت تسرّب مواد بترولية من خط شركة أنابيب البترول إلى ترعة القرية، بعد محاولة لسرقته، وتدافع الأهالى لملئ الأوانى من البنزين المتسرب إلى الترعة، ونشب حريق أدى لوفاة 8 أشخاص تم التعرف على 2 منهم فقط، وقررت النيابة العامة إجراء تحليل DNA لتحديد هوية 5 جثامين أخرى، وأصيب 15 آخرين في الحادث.