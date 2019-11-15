» «كاف» يرفض تأجيل مباراة النجم الساحلي والأهلي

15 نوفمبر 2019 - 04:29 م

رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، طلب مسئولي النجم الساحلى التونسى بتأجيل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية تونسية ذكرت فى وقت سابق أن نادى النجم الساحلى استقر على ملعب "رادس" لاستضافة مباراة الأهلى بدلاً من ملعبه بمدينة "سوسة" الذى يخضع حالياً لإصلاحات، إلا أن عدم اعتماد "الكاف" لملعب المباراة وضع مسئولى النادى الملقب بـ"جوهرة الساحل" فى مأزق مع بدء العد التنازلى لإقامة المباراة.

ورفض مسئولو ملعب "مصطفى بن جنات" بمدينة "المنستير" استضافة مباراة النجم الساحلى والأهلى، حيث اشترط مسئولوه إقامة اللقاء بدون حضور الجماهير، فى حين لم يحصل ملعب "الامل الرياضي" على اعتماد "الكاف" لاستضافة المباريات القارية، ليبقى أمام النجم الساحلى خياران لا ثالث لهما، وهما ملعب "الطيب المهيري" بمدينة "صفاقس"، وملعب رادس وكلاهما يقع على نفس المسافة من مدينة "سوسة".