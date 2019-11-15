تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا

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عزل ترامب

رئيس اوكرانيا

جلسة عزل

شهدت جلسة الاستماع العلنية الثانية، في قضية مساءلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نشر نص المكالمة الأولى بينه وبين نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت الوثيقة، إن الاتصال جاء بعد ساعات قليلة من انتخاب زيلينسكي في أوكرانيا.

وذكرت أن الاتصال كان مجرد تبادل للمجاملات، حيث هنأ "ترامب" زيلينسكي على رئاسته وتحدثا عن مدى روعة بلديهما.

ولفتت إلى أن زيلينسكي، دعا ترامب إلى حفل تنصيبه، فيما قال ترامب إنهما سيلتقيان قريبا.

وتعقد الجلسة بشأن مساءلة "ترامب" حول استغلال سلطته في الطلب من نظيره الأوكراني التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

ويُتهم ترامب بأنه أوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا من أجل الضغط عليها لفتح تحقيق بتهم الفساد مع هانتر بايدن.


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