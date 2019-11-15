  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:41 م
بحث متقدم
هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

ارشيفية

جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة

ترامب

تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا

تركى ال الشيخ

"هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"

صلاح

قلق في ليفربول بسبب اصابة محمد صلاح

الطفلة جنة - أرشيفية

كلاكيت ثاني مرة.. «جنة» أخرى ضحية التعذيب فى الدقهلية!

أعمدة الإنارة

أعمدة الإنارة تخطف أرواح المصريين.. من المنقذ؟

أرشيفية

الجنس فى المعابد.. هوس البحث عن الشهرة وحصد المال

حريق إيتاي

ارتفاع ضحايا حريق «إيتاي البارود» لـ 8 أشخاص

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

آخر الأخبار

أحمد الطيب، شيخ الأزهر
أحمد الطيب، شيخ الأزهر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في فرنسا

#

شيخ الأزهر يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

شيخ الأزهر

أحمد الطيب

قمة الأديان

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الجمعة، في مؤتمر قمة قادة الأديان، إنه لا يوجد أدنَى شك في أنَّ الثورةَ التقنيةَ الرقميةَ لن تتوقَّف عن تطور يختلطُ فيه النافع بالضَّار، والمصلحةُ بالمفسدة، ما دامت هذه الثورةُ تتطوَّر في غيبةٍ من حراسةِ الأديانِ والأخلاق الإلهيَّة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذي يعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أن الحل لا يكونُ بمجابهةِ هذه الثورةِ، وإنَّما بالبحثِ الجادِّ عن إمكان العودةِ إلى كيفيَّةِ الربطِ بين التقدُّمِ العلميِّ وبين الدِّين بحُسبانِه حارسًا أمينًا على الأخلاقِ الإنسانيَّةِ، شريطةَ أن نَأخُذَ الدِّينَ من الكُتُبِ المقدَّسةِ ومن تعاليمِ الأنبياءِ وسُلوكهم وتصرُّفاتهم.

وأوضح الطيب، أن الانفصامَ الذي حدث بين مسارِ العلمِ ومسارِ الدِّينِ هو مأساةُ الإنسانِ المعاصرِ الذي يَتقدَّمُ في مجالِ علومه وتقنيَّاته بقدرِ ما يتقهقرُ ويتراجعُ في بابِ الأخلاقِ والآدابِ والفضائلِ، بل إنَّ هذا السِّباقَ المطردَ بين التقدُّمِ العلميِّ والتقهقر الخُلُقي هو السبب الأوحد وراءَ كوارثِ الإنسانِ الحديثِ وعلله المستعصية على العلاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» تدريبات استشفائيه للاعبي المنتخب الأولمبي
» «كاف» يرفض تأجيل مباراة النجم الساحلي والأهلي
» سر استبعاد محرز من قائمة "محاربو الصحراء"
» "برلمانى" يقدم الشكر للرئيس لإدراج منطقة المثلث ضمن الاستزراع السمكي
» حيلة كويتية تفقد سيدة سعودية رصيدها في البنك
» ارتفاع أسعار البنزين في إيران وتقنين نصيب الفرد
» احذر.. الأرق يسبب هذه الأمراض
» البنك الأهلي يخفض الفوائد علي هذه الشهادات
» الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة خلال ساعات
» أول صفقات الزمالك الشتوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:32 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه