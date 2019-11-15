"هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"

الطيب حسين
علق الفنان محمد هنيدي، على تغريدة نشرها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وكتب "آل الشيخ": " محتار بين حفلة عمرو مصطفى ومباراة الارجنتين والبرازيل".
ليرد عليه "هنيدي" قائلًا: " ازاي تسأل سؤال زي ده .. مباراة الارجنتين والبرازيل طبعا".
وتستضيف السعودية اليوم الجمعة، مباراة ودية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، بمشاركة نجوم المنتخبين.
محتار بين حفلة عمرو مصطفى ومباراة الارجنتين والبرازيل??????— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 15, 2019
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