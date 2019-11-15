شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حل النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني ضيفًا على برنامج "كوب كيدز" الذي يُذاع عبر القناة الرسمية للنادي الإنجليزي على موقع "يوتيوب" حيث جمعه حوار طريف مع فتيات فريق ليفربول للناشئات تحت 9 سنوات، وتحدث في حوار طريف عن العديد من الأمور المتعلقة بحياته الشخصية.

وبدأ الحوار باختبار إحدى الفتيات لصلاح حول بعض الكلمات التي تًستخدم في اللهجة المحلية لمدينة ليفربول، والتي عانى صلاح لفهم معانيها، مطالبًا الفتاة مازحًا باستخدام كلمات أكثر سهولة، قبل أن يؤكد أنه بحاجة لتحسين لغته الإنجليزية.

وردًا على سؤال حول الوصف الذي تصفه به والدته، قال صلاح إنها تصفه دائمًا بـ "المهذب" وأكمل ضاحكًا أنها لا تعلم ما وراء الكواليس، لذلك يبقى في نظرها دومًا الفتة المهذب.

وتحول صلاح للحديث عن حبه للقطط، وذلك بفضل حب ابنته لهم، وأضاف أنه يمتلك اثنتين الآن، هما "بوس وسكراب" وأكمل أنه لم يختر الاسمين، وإنما ابنته مكة هي التي اختارت اسميهما، وتلقى النجم المصري هدية من إحدى فتيات ليفربول، عبارة عن كوب يحمل صورته وصورة قطتين.

وقامت فتاتان من ناشئات الفريق الإنجليزي بخداع صلاح، حيث طالبته إحداهما بالوقوف بطريقة معينة، قبل أن تتلقى الأخرى كرة دون علم النجم المصري، لتمررها بين قدميه من الخلف.

وأحضرت فتاتان البطاقة الخاصة بمحمد صلاح في لعبة "فيفا" وأبدى النجم المصري رضاه عن رقمه في التسديد والذي بلغ 86، وحول وصف إحدى الفتيات للرقم المتواضع المتعلق بآدائه الدفاعي "45" أجاب النجم المصري ساخرًا بأن تلك الصدمة لن تنتابها إذا شاهدت المباريات، ملمحًا إلى أنه بالفعل لا يقوم بواجبات دفاعية.

وعن أكثر الأشياء ازعاجًا بالنسبة لنجم فريقي روما الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي السابق قال صلاح أن وجود شخص يتحدث كثيرًا بجواره هو أكثر الأشياء التي تزعجه، وأضاف ضاحكًا قبل أن تكمل الفتاة التي وجهت السؤال كلامها بأنه يخبرها دون أن تسأل أن من يقصده هو زميله الصربي ديان لوفرين.

وحول سؤال عما إذا كان سعيدًا بأن ابنته "مكة" تلقيت تحية فاقت التحية يتلقاها هو عندما سجلت هدفًا في ملعب أنفيلد في نهاية الموسم، أجاب صلاح بأنه كان سعيدًا بسبب استمتاعها بتلك اللحظات، وأكمل أنها أخبرته عقب عودتهما للمنزل بأنها ترغب في تكرار التجربة باليوم التالي، إلا أنه أجاب بأن ذلك لن يحدث كل يوم، ربما يحدث مرة في السنة.

ويلعب صلاح للموسم الثالث بقميص فريق ليفربول، وأصبح منذ موسمه الأول أحد أبرز نجوم الفريق وأكثرهم شعبية، حيث تُوج هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين.

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