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دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية

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أرامكو

شركة نفط

عقدت شركة أرامكو السعودية، صفقة ضخمة مع روسيا، صفقة لبيع حصة من شركة متخصصة في صناعة مضخات للقطاع النفطي.

وأبرم تحالف يضم "أرامكو" صفقة لبيع حصة نسبتها 30.76% من شركة "نوفوميت".

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه بموجب الصفقة سيتم بيع 20.5% من إجمالي 30.76 من الشركة لصالح شركة "أرامكو" مقابل 5 مليارات روبل.

وقال المحلل المالي دميتري غالبوفسكي، إن الصفقة ممتازة لأن شركة "أرامكو"، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبران من أهم المستثمرين العرب المؤثرين.

وتأتي هذه الصفقة في وقت بدأت فيه "أرامكو" الطرح العام الأول لأسهمها في السوق المالية السعودية (تداول). 


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