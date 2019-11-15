تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

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السوبر الاسبانى

وضعت المملكة العربية السعودية تعليمات مشددة للجماهير المسافرة إليها من أجل حضور مباريات كأس السوبر الإسباني، حسبما كشفت صحيفة "إسبانيول" الإسبانية.

وضمت قائمة التحذيرات كلا من:

- المثلية الجنسية يتم المعاقبة عليها بالسجن والإعدام.

- استخدام الكحول يتم المعاقبة عليها بالسجن والجلد.

-محاولة تمويل مواد إباحية يُعاقب عليها بالسجن.

- سيتم منع تام على غير المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين.

- لن يسمح للرجال ارتداء الشورت، ويشْترط على النساء ارتداء العباءة ذات اللون الغامق.

- يحظر أي مظهر علني ذو طبيعة دينية غير إسلامية.

- قدْ تمنع السلطات الدخول إلى البلاد إذا كان هناك دليل على رحلة سابقة إلى إسرائيل أو إذا كانت مدرجة كدولة ميلاد.

- القيام بإغلاق نوافذ المركبة سواء كانت متوقفة أو أثناء سيرك.

- المخالفة التي يمكن اعتبارها جريمة بسيطة في إسبانيا قد تحمل عقوبة سجن في السعودية

وتستضيف السعودية السوبر الإسباني بنظامه الجديد، بمشاركة 4 فرق هي ريـال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا في يناير المقبل.


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