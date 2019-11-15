تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

أمير سعد
وضعت المملكة العربية السعودية تعليمات مشددة للجماهير المسافرة إليها من أجل حضور مباريات كأس السوبر الإسباني، حسبما كشفت صحيفة "إسبانيول" الإسبانية.
وضمت قائمة التحذيرات كلا من:
- المثلية الجنسية يتم المعاقبة عليها بالسجن والإعدام.
- استخدام الكحول يتم المعاقبة عليها بالسجن والجلد.
-محاولة تمويل مواد إباحية يُعاقب عليها بالسجن.
- سيتم منع تام على غير المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين.
- لن يسمح للرجال ارتداء الشورت، ويشْترط على النساء ارتداء العباءة ذات اللون الغامق.
- يحظر أي مظهر علني ذو طبيعة دينية غير إسلامية.
- قدْ تمنع السلطات الدخول إلى البلاد إذا كان هناك دليل على رحلة سابقة إلى إسرائيل أو إذا كانت مدرجة كدولة ميلاد.
- القيام بإغلاق نوافذ المركبة سواء كانت متوقفة أو أثناء سيرك.
- المخالفة التي يمكن اعتبارها جريمة بسيطة في إسبانيا قد تحمل عقوبة سجن في السعودية
وتستضيف السعودية السوبر الإسباني بنظامه الجديد، بمشاركة 4 فرق هي ريـال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا في يناير المقبل.
فجر05:01 ص
فجر
05:01
شروق
06:27
ظهر
11:44
عصر
14:41
مغرب
17:02
عشاء
18:32