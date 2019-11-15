  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
موز

كيف قادت «3 كيلو موز» شابًا لحبل المشنقة بقنا؟

أرشيفية

كلاب ضالة تثير الذعر وتعقر 18 شخصًا بالجيزة

قيس سعيد

"قيس سعيد" يكلف مرشح النهضة بتشكيل الحكومة

محمد صلاح

صورة.. «محمد صلاح» يحمل الصليب بالكنيسة ويفجر جدلاً عارمًا

أرشيفية

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

الجماهير الاسبانية

تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

ارشيفية

جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة

أرشيفية

الجنس فى المعابد.. هوس البحث عن الشهرة وحصد المال

صور.. مطربة شهيرة تتعرى لتوجيه رسالة احتجاج

الصفحة الأخيرة

مون لا فيرت
مون لا فيرت

المصريون

أخبار متعلقة
#

مطربة شهيرة تثير غضب الاعلام السعودي..السبب صادم

#

إعلامية شهيرة وممثلة يثيران الجدل بـ صور جريئة

#

القبض على مطربة شهيرة ببريطانيا

#

أسرة فنانة شهيرة تتلقى رسالة مكتوبة من ملك عربي

فاجأت المغنية التشيلي مون لافيرت، الجميع بتعريها على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل توزيع جوائز "جرامي" اللاتينية العشرين السنوية في لاس فيجاس الخميس.

أسقطت "لافيرت"، البالغة من العمر 36 عامًا، معطفًا أسود حول كتفيها لتكشف عن ثدييها، كاشفة عن رسالة دعم للشعب التشيلي: "في تشيلي يعذبون ويقتلون ويغتصبون".

كما ارتدت منديلًا أخضر حول رقبتها لدعم تقنين الإجهاض. 

وجاء احتجاج المطربة الشهيرة مؤيدًا لحقوق المتظاهرين في تشيلي للمطالبة بدستور جديد، في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى الأزمة.

ويتظاهر ملايين المواطنين في تشيلي البلد الواقع في أمريكا الجنوبية للمطالبة بتحسين المعاشات والرعاية الصحية والتعليم من بلدهم ذي الاقتصاد القوي المشهور.

وأعلن الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا حالة الطوارئ في البلاد في 19 أكتوبر.

وكان قد ألغى في وقت سابق زيادة في أسعار تذاكر المترو، التي تسببت في إشعال الموجة الأولى من الاحتجاج، وأعلن عن تدابير مثل الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية والضرائب المرتفعة على الأثرياء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الطيب" يحذر من وحوش الجرائم الجنسية
» بث مباشر.. مباراة البرازيل والأرجنتين
» موقف حاسم من أمير الكويت بشأن حل مجلس الأمة
» بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من موجة طقس بارد
» حارس البرازيل: «صلاح» غير نظرتي للعرب
» شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟
» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة
» "هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"
» تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا
» ارتفاع ضحايا حريق «إيتاي البارود» لـ 8 أشخاص

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه