  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
موز

كيف قادت «3 كيلو موز» شابًا لحبل المشنقة بقنا؟

أرشيفية

كلاب ضالة تثير الذعر وتعقر 18 شخصًا بالجيزة

قيس سعيد

"قيس سعيد" يكلف مرشح النهضة بتشكيل الحكومة

محمد صلاح

صورة.. «محمد صلاح» يحمل الصليب بالكنيسة ويفجر جدلاً عارمًا

أرشيفية

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

الجماهير الاسبانية

تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

ارشيفية

جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة

أرشيفية

الجنس فى المعابد.. هوس البحث عن الشهرة وحصد المال

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

#

شبورة وسحب ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

#

الأرصاد تكشف: هذا هو موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

#

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد

سقوط أمطار

أخبار الطقس

طقس السبت

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس السبت معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 25  17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 20

الوجه البحري والقاهرة 26  20

جنوب سيناء والغردقة 29  22

شمال الصعيد 27  17

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30  22


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الطيب" يحذر من وحوش الجرائم الجنسية
» بث مباشر.. مباراة البرازيل والأرجنتين
» موقف حاسم من أمير الكويت بشأن حل مجلس الأمة
» بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من موجة طقس بارد
» حارس البرازيل: «صلاح» غير نظرتي للعرب
» شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟
» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة
» "هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"
» تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا
» ارتفاع ضحايا حريق «إيتاي البارود» لـ 8 أشخاص

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه