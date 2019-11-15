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«تيتي» يعلن تشكيل البرازيل أمام الأرجنتين

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الارجنتين

المصريون

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة «تيتي» تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين وديًا، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الجمعة على ستاد جامعة الملك سعود العاصمة السعودية بالرياض.

وجاء تشكيل السامبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو – إيديرميليتاو – تياجو سيلفا – أليكس ساندرو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – أرثور هينريك – لوكاس باكيتا – ويليان

خط الهجوم: جابريال جيسوس – روبرتو فيرمينو

كما جاء تشكيل الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

خط الدفاع: فويث - بازيلا - اوتوماندي - تاجليافيكو

خط الوسط: - دي باول - باريديس - لوسيلسو - أوكامبوس

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لوتارو مارتينيز

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