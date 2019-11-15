"السكة الحديد": استيراد 50 جرارًا جديدًا من أمريكا

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شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، توقيع عقود تصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا وتحديث 50 أخرى، من الأسطول الحالي، وعمل "عمرة جسيمة لـ41 جرارًا  من الأسطول الحالي).

يأتي هذا بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرارًا، وذلك بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة بروجريس ريل لوكوموتيف، الأمريكية (PRL ).

ووقع عن وزارة النقل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وعن شركة PRL  رمزى العماد نائب رئيس شركة PRL .

وصرح وزير النقل، بأن إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 466,3 مليون دولار وأن هيئة السكك الحديدية ستقوم بتدبير تكلفة العمرة الجسيمة لـ41 جرارًا والتي تقدر بـ27 مليون دولار من مواردها الذاتية.


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