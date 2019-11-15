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مصر تفوز برئاسة لجنة الأمم للسياسات الاجتماعية والفقر

الحياة السياسية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أحمد سالم

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مصر

الأمم المتحدة

السياسات الاجتماعية والفقر

فازت مصر برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، لمدة عامين 2020 – 2021، للمرة الثالثة على التوالي منذ إنشاء اللجنة عام 1979.

جاء ذلك بعد انتخابات شارك فيها أكتر من 50 دولة إفريقية، شملت المناطق الأفريقية الخمس: "شمال أفريقيا، شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، وسط أفريقيا، جنوب أفريقيا"؛ لتشكيل هيئة المكتب، بما يشمل اختيار خمسة مناصب لرئاسة اللجنة والمقررين ممثلين عن المناطق الأفريقية الخمس.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صابر سليمان أن فوز مصر برئاسة اللجنة، يعزز الدور الريادي المصري بالقارة الإفريقية، في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، كما يعظم سبل دعم القارة الأفريقية في مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص في مجالات التعليم والصحة وغيرها، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063.

ومن المقرر أن يتم استكمال أعمال اللجنة في إطار رئاسة مصر للجنة السياسات الاجتماعية لوضع الخطط المستقبلية لأعمال اللجنة خلال عامي 2020 – 2021.


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