بعد تهديدها مصر.. "بكري": على واشنطن إعادة حساباتها معنا

15 نوفمبر 2019 - 07:10 م

ندد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بما سماها "التهديدات الأمريكية لمصر"، مشددًا على ضرورة أن تعيد واشنطن حساباتها في التعامل مع القاهرة.

وكتب "بكري"، عبر حسابه على "تويتر": "لايحق لأمريكا وغير امريكا ان تتدخل في الشؤون الداخليه المصريه وأن تملي شروطها علي الحكومة المصريه ، لقد أذاعت الوكالات ان وزيري الدفاع والخارجيه الأمريكيين هددا بفرض عقوبات علي مصر حال اقدامها علي الحصول علي طائرات سوخوي 35 من روسيا".

وتابع: "زمن إملاء الشروط إنتهي ، وعلي واشنطن ان تعيد حساباتها وأن تكف عن فرض الشروط ، مصر هي وحدها صاحبة القرار وفقا لمصالحها".