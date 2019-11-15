  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
أرشيفية

كلاب ضالة تثير الذعر وتعقر 18 شخصًا بالجيزة

قيس سعيد

"قيس سعيد" يكلف مرشح النهضة بتشكيل الحكومة

محمد صلاح

صورة.. «محمد صلاح» يحمل الصليب بالكنيسة ويفجر جدلاً عارمًا

أرشيفية

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

الجماهير الاسبانية

تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

ارشيفية

جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة

أرشيفية

الجنس فى المعابد.. هوس البحث عن الشهرة وحصد المال

أعمدة الإنارة

أعمدة الإنارة تخطف أرواح المصريين.. من المنقذ؟

بعد تهديدها مصر.. "بكري": على واشنطن إعادة حساباتها معنا

الحياة السياسية

بكري
بكري

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شيرين عبد الوهاب تستعين بحديث للرسول لردع مهاجميها

#

بالفيديو.. الزمالك بطل كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه

#

خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي بعد تأهل الزمالك

#

أحمد حسن يفتح النار على ريهام سعيد

مصر

واشنطن

مصطفى بكرى

بكري

ندد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بما سماها "التهديدات الأمريكية لمصر"، مشددًا على ضرورة أن تعيد واشنطن حساباتها في التعامل مع القاهرة.

وكتب "بكري"، عبر حسابه على "تويتر": "لايحق لأمريكا وغير امريكا ان تتدخل في الشؤون الداخليه المصريه وأن تملي شروطها علي الحكومة المصريه ، لقد أذاعت الوكالات ان وزيري الدفاع والخارجيه الأمريكيين هددا بفرض عقوبات علي مصر حال اقدامها علي الحصول علي طائرات سوخوي 35 من روسيا".

وتابع: "زمن إملاء الشروط إنتهي ، وعلي واشنطن ان تعيد حساباتها وأن تكف عن فرض الشروط ، مصر هي وحدها صاحبة القرار وفقا لمصالحها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الطيب" يحذر من وحوش الجرائم الجنسية
» بث مباشر.. مباراة البرازيل والأرجنتين
» موقف حاسم من أمير الكويت بشأن حل مجلس الأمة
» بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من موجة طقس بارد
» حارس البرازيل: «صلاح» غير نظرتي للعرب
» شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟
» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة
» "هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"
» تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا
» ارتفاع ضحايا حريق «إيتاي البارود» لـ 8 أشخاص

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه