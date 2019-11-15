كلاب ضالة تثير الذعر وتعقر 18 شخصًا بالجيزة

انتشرت كلاب ضالة في عدد من شوارع محافظة الجيزة، وهاجمت عددًا من أهالي مدينة الصف، وعقرت قرابة 16 طفلًا وشابين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني، لتلقي الإسعافات الأولية، وجاري استجوابهم لمعرفة ملابسات الوقائع.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن بداية الوقائع برصد تردد عدد من الأهالي على مستشفى الصف، إثر إصابات عقر كلب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث بإشراف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ةمدير الإدارة العامة للمباحث.

وتبين أنه منذ أمس ترددت 18 حالة (2 شباب و16 طفلًا) مصابين بعقر كلب، بقرى عرب الحصار، الودي، أبو طماع، المنشي، غمازة الكبرى، وتم نقلهم إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إعداد حملات أمنية، وتم التنسيق مع هيئة الطب البيطري وجاري القيام بالحملات اللازمة، للقضاء على تلك الظاهرة.