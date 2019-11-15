كيف قادت «3 كيلو موز» شابًا لحبل المشنقة بقنا؟

15 نوفمبر 2019 - 08:30 م

لم يدرك القاتل الذي يدعى "محمد" عاقبة فعله إلا يوم أمس، داخل قفص محكمة جنايات قنا، والتى أصدرت حكمًا بإعدامه شنقًا حتى الموت.

في عام 2016، أقدم "محمد" على قتل "نجل خالته"، بسبب خلاف بينهما على تقسيم كيلوات قليلة من "الموز"، بقريتهما دندرة التابعة لمحافظة قنا.

التحقيقات التي جرت فى القضية منذ سبتمبر 2016، قالت إن اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا الأسبق، تلقى إخطارًا بمصرع أحمد أبوالحمد (20 عامًا)، إثر تلقيه طعنة في البطن بـ"خنجر" على يد ابن خالته، ولفظ أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى قنا العام، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن مكان سلاح الجريمة.

وتبين من التحريات أن القتيل على خلاف مع الجاني، بسبب الاختلاف على تقسيم "سباطة الموز" لا يزيد وزنها على 3 كيلو، في إحدى مزارع قرية دندرة، وبعد خلافات استمرت أياما انتظر الجاني المجني عليه أثناء عودته من العمل، وانقض عليه مسددا له طعنات مستخدما "خنجر" في بطنه، وأدى إلى وفاته أثناء نقله للمستشفى.

النيابة باشرت التحقيق فى القضية بعد تلقيها محضرا رسميا من الشرطة، وأمرت حينها بحبس المتهم على ذمة القضية، وبندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة.

وبعد عدة جلسات تحقيق أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات قنا، وأسندت له اتهامات القتل العمد وحيازة سلاح أبيض دون تصريح.

محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي الجزار وشريف عفت مصطفى، نظرت القضية واستمعت لأقوال المتهم، وواجهته بما هو منسوب إليه، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة التى طلبت خلالها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وانتهت المحكمة إلى إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم، وبعد ورود رأي الأخير، قضت المحكمة بإجماع أراء الأعضاء، بمعاقبته بالإعدام شنقا.