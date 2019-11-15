"طارق مؤمن" يتوج ببطولة العالم للأسكواش

15 نوفمبر 2019 - 08:42 م

توج طارق مؤمن لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، ببطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على النيوزلندي بول كول بنتيجة 3 - 0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 8، 11 - 3، 11 - 8"، في مباراة استغرقت 39 دقيقة فقط.

وتوجت مصر بلقب البطولة من قبل في 10 مناسبات، كما أن لاعبي منتخبنا هم أصحاب آخر 3 ألقاب على التوالي، حيث فاز كريم عبد الجواد بلقب عام 2016، فيما توج محمد الشوربجي على لقب 2017، أما حامل اللقب فهو على فرج صاحب لقب عام الماضي 2018.

وأقيمت البطولة في قطر خلال الفترة من 8 وحتى 15 نوفمبر الجاري والبالغ مجموع جوائزها 355 ألف دولار.