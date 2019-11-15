الأرصاد تحذر والمحافظات تتأهب تحسبًا لموجة أمطار

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المحافظات

الأرصاد

التنمية المحلية

موجة أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلد حالة طقس متقلبة خلال الفترة الحالية واحتمالية سقوط أمطار فى أماكن متفرقة.

وتحسبًا لذلك كلف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، المحافظين برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وذلك لمتابعة الأحوال الجوية.

فيما وجه شعراوي فى بيان اليوم، بضرورة التواصل بصورة دائمة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لسرعة التعامل الفورى مع أي مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة.

وطالب «شعراوى»، ، بالمتابعة المستمرة لجميع تقارير جهات الرصد والإنذار المبكر (مركز التنبؤات بمعهد الموارد المائية - هيئة الأرصاد الجوية - مركز التنبؤ بفيضان النيل)، مكلفاً المحافظين بإصدار بيانات تحذيرية للمواطنين فى المحافظات وتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة.

ووجَّه بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها وموافاة الوزارة بتقرير أسبوعى عما تم تنفيذه لعدم تكرار تلك الحوادث، مشدداً على ضرورة مراجعة جميع الإجراءات التى اتخذتها المحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.


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