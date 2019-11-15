300 دليل تطيح بمسئولين بارزين في السعودية

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فساد

السعودية

ادانة

اخبار السعودية 300 دليل

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن 300 دليل أثبتت تورط عدد من المسئولين في قضايا فساد.

وأوقف المتهمون على إثر قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع.

وبحسب صحيفة "سبق" فإنه صدرت أحكام ابتدائية في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعًا.

وذكرت أن النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدّمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأدلة أثمرت عن صدور مجموعة أحكام ضد المُدانين تَجَاوز مجموعها 32 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.


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