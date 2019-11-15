  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:25 ص
بحث متقدم
استعدادات لـ «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو.. كارثة كبرى ستحدث في العالم لهذا السبب

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يفجر مفاجآت لأول مرة عن أحداث 11 سبتمبر

ترامب

إدانة صديق ترامب في فضيحة التخابر مع روسيا

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

السعودية

300 دليل تطيح بمسئولين بارزين في السعودية

البنك المركزي

خفض «المركزي» للفائدة للمرة الثالثة.. من الرابح ومن الخاسر؟

موز

كيف قادت «3 كيلو موز» شابًا لحبل المشنقة بقنا؟

ذباب

انتشار الذباب بكثافة بمصر.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

كلاب ضالة تثير الذعر وتعقر 18 شخصًا بالجيزة

محمد صلاح

صورة.. «محمد صلاح» يحمل الصليب بالكنيسة ويفجر جدلاً عارمًا

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية "أونروا"

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: مصرع 78 جراء فيضانات السودان‎

#

انقطاع الإنترنت يؤثر سلبا على العمليات الإنسانية بالسودان

#

الأمم المتحدة تفاجئ "بن سلمان" بهذا القرار

#

السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الجمعة، قرارا بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.
وصوت لصالح القرار 170 مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت، وفق مراسل "الأناضول".
وأهاب القرار بجميع الجهات المانحة أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة".
وأعرب المصوتون لصالح القرار عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية وبوجه خاص اللاجئين في قطاع غزة".
وأثني قرار الجمعية العامة على "الوكالة لتقديمها المساعدة الحيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين وللدور الذي تقوم به بوصفها عامل استقرار في المنطقة".
كما أثنى على "موظفي الوكالة للجهود الحثيثة التي يبذلونها من أجل تنفيذ ولايتها".
وفي تصريحات للصحفيين عقب التصويت علي القرار، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن "التصويت التاريخي لتمديد ولاية أونروا والأرقام التاريخية التي صوتت لصالح القرار يعكس تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة".
وأردف قائلا "هناك دولتان فقط تعرفونهما قامتا بالتصويت ضد القرار (إسرائيل والولايات المتحدة) وتعرفون مواقفهما تجاه أونروا".


وتابع "أريد أن أقدم خالص الشكر والامتنان لمفوض الأونروا الذي أزيح من منصبه أو استقال ،علي ما قدمه من تفان وخدمات للأونروا إن السيد بيير كرينبول لقي ما لاقه بسبب مواقفه وإيمانه برسالة وعمل الوكالة".


وقدم "كرينبول" استقالته للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في السابع من الشهر الجاري.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
لكنها تواجه أزمة كبيرة بالتمويل؛ حيث قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 31 أغسطس/آب 2018، وقف تمويلها كليا لـ"أونروا"؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟
» تونس تعبر ليبيا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا 2019
» المغرب وموريتانيا يتعادلان سلبيًا بتصفيات أمم إفريقيا 2021
» تونس.. تكليف الشاهد بتصريف أعمال الحكومة
» السوبر كلاسيكو.. «ميسي» يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل
» "الطيب" يحذر من وحوش الجرائم الجنسية
» "قيس سعيد" يكلف مرشح النهضة بتشكيل الحكومة
» باعا ابنتهما لراغبي المتعة مقابل 50 ألف جنيه
» موقف حاسم من أمير الكويت بشأن حل مجلس الأمة
» بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من موجة طقس بارد
» حارس البرازيل: «صلاح» غير نظرتي للعرب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح