» المغرب وموريتانيا يتعادلان سلبيًا بتصفيات أمم إفريقيا 2021

15 نوفمبر 2019 - 11:00 م

تعادل المنتخب المغربي، الجمعة، سلبيًا مع ضيفه الموريتاني في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون 2021.



وكان منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى قد فاز على بوروندي بهدفين دون رد ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، تتصدر إفريقيا الوسطى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن المغرب وموريتانيا، وأخيرًا بوروندي بلا رصيد من النقاط.



وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل.

